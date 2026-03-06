С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, за втора поредна година се организират духовни беседи с гост-лектори в петте недели на Великия пост.

Тази година беседите ще се състоят в събота от 17:00 ч. в катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас

Втора неделя на Великия пост (Св. Григорий Палама)

Тази събота 7 март, духовна беседа на тема: „Обожението като цел на човешкия живот“ според Св. Григорий Палама

Гост - Лектор е Архимандрит Никанор Папаниколау, който е клирик на Гръцката църква, митрополия Еласона, и игумен на ставропигиалната обител „Св. Троица“ в Спармос, подножието на Олимп. Като духовник на сестринството „Св. Лидия“ в Аспровалта, той продължава духовната линия на стареца Теофилос Зисопулос, участвайки активно в катехизаторската, мисионерската и медийната дейност на манастира и на първата православна телевизия в Гърция – 4E.

Неговото пастирско служение е свързано с духовно наставничество, проповед и подкрепа на църковната просвета чрез съвременни комуникационни средства.

А в неделя на 8 март в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Бургас ще бъде отслужена Архиерейска Василиева св. Литургия.

Богослужението ще бъде възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

Начало на Литургията: 09:00 ч.