През целия ден в планините ще бъде мъгливо и ще се усили вятърът, съобщиха още от ПСС.

Снощи към 20 часа е подаден сигнал за инцидент за човек с травма на крака, който се намира в заслон „Леденото езеро“ под връх Мусала. В момента има акция по свалянето му. Екип от Боровец от шест души е в процес на транспортирането му от заслона до болнично заведение.

От ПСС съветват туристите да подходят с внимание и да имат предвид, че планината днес не е за разходки, тъй като има слаба видимост, няма пъртини и продължава да има пренос на сняг. След всеки обилен снеговалеж се повишава лавинната опасност, предупреждават от ПСС.