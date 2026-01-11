Свикнали сме да мислим, че определени храни остават пресни и годни за консумация по-дълго в хладилника, но това не е съвсем вярно. Качеството и текстурата на много храни се влошават, когато са изложени на студ, така че е най-добре да се съхраняват на стайна температура, пише Марта Стюарт в своя блог. Там са посочени 11 храни, които не трябва да се съхраняват в хладилник.

Банани

Неузрелите банани трябва да се съхраняват извън хладилника, защото ниските температури забавят естествения процес на зреене, казва главният готвач Робърт Смит. Според Майкъл Сабрина, главен експерт на екипа в Whole Foods Market за ексклузивни марки, най-добре е неузрелите банани да се съхраняват на стайна температура, докато достигнат желаното ниво на зрялост. След като узреят, тези плодове могат да се съхраняват в хладилник за няколко дни, за да се удължи срокът им на годност.

Босилек

Тази подправка е чувствителна към ниски температури - те могат да доведат до свиване и почерняване на листата ѝ, казва Сабрин. „Най-доброто място за съхранение на босилек е далеч от пряка слънчева светлина и на стайна температура. Можете да отрежете стъблата и да ги поставите в чаша вода, като свежи цветя“, съветва Смит.

Хляб

Избягвайте да съхранявате хляб в хладилник: ниските температури ще доведат до загуба на влага и изсъхване, казва главната готвачка и кулинарна инструкторка в Института за кулинарно образование Ан Зиата. Ако обаче планирате да съхранявате хляба по-дълго или ако е домашен, охлаждането може да предотврати появата на мухъл. Хлябът, който планирате да ядете бързо, е най-добре да се съхранява на хладно и сухо място, като например килер или плот.

Шоколад

Съхранението на шоколад в хладилник го излага на влага, което кара захарите да излязат на повърхността. Този процес, известен като „цъфтеж“, води до бяло покритие. Според Зиата, цъфтящият шоколад е безопасен за консумация, въпреки че текстурата и външният му вид ще бъдат променени. Изключение от това правило е, ако живеете в топла среда, където шоколадът може да се разтопи. В този случай всъщност е най-добре да го съхранявате в хладилник в херметически затворен контейнер, казва Зиата. В противен случай шоколадът трябва да се съхранява на хладно и сухо място, далеч от топлина и светлина.

Масло

„Студено пресованите масла в хладилник, като зехтин и авокадо, могат да доведат до помътняване, сгъстяване или втвърдяване“, казва Сабрин. Тези процеси могат също да променят текстурата и вкуса на продукта, споделя Смит. Маслото обаче трябва да се съхранява на хладно и тъмно място, като например шкаф или килер, в плътно затворен тъмен стъклен съд или метален контейнер, отбелязва Сабрин.

Чесън

Цяла глава чесън ще омекне и ще покълне по-бързо в хладилника, предупреждава Зиата. Въпреки че кълновете са годни за консумация и безопасни, те могат да бъдат доста горчиви. Най-доброто място за съхранение на този продукт е на хладно и сухо място, като например килер.

Мед

Ниската температура в хладилника ще направи меда твърде гъст и практически твърд, което ще го направи труден за употреба. „Медът се консервира естествено от съдържанието си на захар, така че може да се съхранява на стайна температура за дълго време“, добави Зиата. Съхранението му в тъмен шкаф ще му помогне да запази течната си консистенция по-дълго време.

Лук

Целият лук трябва да се съхранява извън хладилника, казва Зиата, защото в противен случай нишестето му ще се превърне в захари, което ще направи основната съставка неприятно сладка и безвкусна. Освен това, лукът може да развие толкова силна миризма, че други храни, съхранявани близо до него в хладилника, могат да я усвоят, обясни експертът. Лукът се съхранява най-добре на хладно и сухо място, като килер, изба или гараж.

Пъпеш

„Ненарязаните пъпеши не трябва да се съхраняват в хладилник, защото могат да абсорбират други вкусове“, казва Сабрин. Сладостта и съдържанието на антиоксиданти в пъпеша се увеличават след прибиране на реколтата, но охлаждането забавя този процес. Освен това, ниските температури могат да направят текстурата на пъпеша зърнеста или кашеста, предупреждава експертът. „Целият пъпеш се съхранява най-добре на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина, докато е готов за консумация“, казва Смит, цитирана от БГНЕС.

Фъстъчено масло

„Обикновеното фъстъчено масло съдържа емулгатори и консерванти, които предотвратяват развалянето му на стайна температура, така че не е необходимо да се съхранява в хладилник“, казва Зиата. Междувременно, натуралното фъстъчено масло не съдържа консерванти, така че трябва да се съхранява в хладилник след отваряне. Без консерванти, маслото във фъстъченото масло ще се отдели и ще граняса, а останалата част от продукта ще изсъхне и евентуално ще мухляса, обясни тя. Обикновеното фъстъчено масло обаче може да се съхранява на хладно и сухо място като например кухненски шкаф.

Картофи

Целите необелени картофи не трябва да се съхраняват в хладилник, казва Смит. Причината е същата като при лука: ниските температури превръщат нишестето в захари, което придава нежелана сладост и променя текстурата. „Необелените картофи трябва да се съхраняват в килер или тъмна, хладна и добре проветрива изба, възможно най-далеч от лук и плодове, тъй като те могат да стимулират покълването“, казва Смит.