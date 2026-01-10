Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад, в Източна България от север-североизток. С него ще нахлува студен въздух. Късно след обяд в Североизточна България дъждът ще премине в сняг, там и в Подбалкана ще се образуват поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 3°. Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°.

Обявен е оранжав код за значителни валежи от дъжд в южните райони от областите: Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас. Оранжев код за валежи от дъжд и сняг, и условия за поледици за областите: Видин, Враца, Монтана, София, София-област, Перник, Кюстендил, Габрово, Велико Търново, Разград, Шумен, Търговище, Русе и Силистра.

Предупреждение от първа степен (жълт код) за валежи от дъжд, които със застудяването ще преминават в сняг и там ще се образуват поледици за областите: Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Пловдив, Плевен, Варна и Добрич.

Жълт код за силен южен вятър е обявен за Североизточна България, Предбалкана и Софийско.

В планините ще е облачно и с валежи от сняг, значителни в масивите от Югозападна България. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 3°.

По Черноморието ще е облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен югозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-12°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.