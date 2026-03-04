Турция е отправила предупреждение към Техеран да се въздържа от действия, които биха могли да разширят обхвата на войната, след като ракета, изстреляна от Иран и насочена към турското въздушно пространство, е била унищожена от системите за противовъздушна отбрана на НАТО, съобщи източник от външното министерство.

В телефонен разговор с иранския си колега външният министър Хакан Фидан е подчертал, че "всякакви стъпки, които биха могли да доведат до разпространение на конфликта, трябва да бъдат избягвани", добави източникът.

По-рано днес министърът на отбраната на България Атанас Запрянов обяви, че изстреляните балистични ракети към Турция налагат преосмисляне на степента на заплаха за страната ни. Към момента на изказването му атаката не беше потвърдена, но минути по късно турското МО съобщи, че НАТО е успяло да свали иранска балистична ракета, насочена към територията на Турция.