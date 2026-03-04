Официално потвърждавам: НАТО и Турция казаха, че е изстреляна балистична ракета от Иран към Турция. Това нападение не е провокирано от нищо и показва, че режимът в Иран не се съобразява с участието на страните в конфликта. Това е опасна ескалация. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов на извънреден брифинг във военното ведомство.



По-рано днес той съобщи, че Иран е изстрелял ракета към Турция, което бе потвърдено и от Анкара. Турция е страна от НАТО, а от военния алианс съобщиха, че имат готовност за защита на всички съюзници. "Ракетата е унищожена от ракетните сили на Алианса. Готовността на силите за противоракетна отбрана ще се поддържат на високо ниво. Във връзка с усложнената ситуация от 13 ч. проведох съвещание с Щаба на отбраната и командирите на войските, плюс представител на МВнР. Направихме оценка на рисковете и степента на готовност на нашите сили, заедно със съюзническите, да се справят с опасността. В момента се изготвя доклад, който ще бъде представен на премиера за съвет за сигурността, който той трябва да насрочи. На това заседание ще направим конкретни предложения, които имат за цел гарантиране на мира и защита на нашата територия", каза Запрянов.



"Алианса няма да се огъне, плановите мероприятия и учения няма да престанат. Иран няма да ни уплаши да спрем дейността по укрепване на отбранителните си способности, по засилената ни бдителност. Тези мерки целят гарантиране на сигурността. Тази провокация показва, че Алиансът е единственият и най-сигурен гарант за защита на нашата територия", допълни той.