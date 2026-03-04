Турция потвърди, че балистична ракета е била изстреляна от Иран към територията ѝ преди минути.

В изявление Министерството на отбраната написа:

Балистичен боеприпас, засечен като изстрелян от Иран, преминал през иракското и сирийското въздушно пространство и след това насочен в турското въздушно пространство, е бил своевременно атакуван и неутрализиран от елементи на противовъздушната и противоракетната отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие.

Установено е, че боеприпасът, паднал в област Дортьол в провинция Хатай, принадлежи към боеприпасите за противовъздушна отбрана, използвани за прихващане след унищожаването на въпросната заплаха във въздуха. Няма жертви или ранени при инцидента.

Нашата решителност и капацитет да гарантираме сигурността на страната ни и нашите граждани са на най-високо ниво. Докато Турция е на страната на регионалната стабилност и мир, тя е способна да гарантира сигурността на своите територии и граждани, независимо от кого или откъде идва.

Според МО обаче Ердоган продължава да настоява за дипломатическо решение на проблема.

"Както нашият президент, Негово Превъзходителство г-н Реджеп Тайип Ердоган, е подчертавал при всеки повод, Турция полага интензивни дипломатически усилия, за да гарантира, че в региона ще надделеят мирът, стабилността и диалогът. Под ръководството на нашия президент страната ни поема активна роля за предотвратяване на по-нататъшна ескалация, защита на цивилните и решаване на въпросите по мирен път въз основа на международното право."