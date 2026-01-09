Северна Европа бе ударена от бурята „Горети“, която доведе до ураганни ветрове, обилни снеговалежи и масови прекъсвания на електрозахранването, предаде Ройтерс. Хиляди домакинства останаха без ток, а въздушният и железопътният транспорт бяха сериозно нарушени.

Бурята достигна Великобритания, след което се насочи към континентална Европа. Германските държавни железници определиха „Горети“ като едно от най-тежките метеорологични явления през последните години.

Във Франция около 380 000 домакинства останаха без ток, главно в Нормандия и Бретан. До обяд бе възстановено електроподаването за около 60 000 домакинства. В Шотландия и Англия около 60 000 домакинства също бяха без ток. Обилни снеговалежи в английското графство Уест Мидландс наложиха спиране на част от железопътните услуги, а местните жители бяха призовани да останат по домовете си.

В Нидерландия летището в Амстердам „Схипхол“ отмени 80 полета заради очаквани снеговалежи, след като по-рано през седмицата бяха анулирани стотици полети.

В северозападна Франция ветрове със скорост над 150 км/ч, а в Барфльор бе отчетен рекорд от 213 км/ч, което принуди френските железници (SNCF) да спрат влаковете между Париж и Нормандия.

За първи път от природната стихия пострада и атомната електроцентрала „Фламанвил“, където два реактора бяха спрени заради прекъсната високоволтова линия. Властите съобщават за изкоренени дървета и отнесени покриви.

В Германия движението на влаковете на дълги разстояния бе преустановено в Северна Германия, летището в Хамбург отмени около 40 полета, а мач от Бундеслигата между Санкт Паули и РБ Лайпциг бе отложен. Фолксваген временно спря заводите си във Волфсбург и Емден.

В Унгария военни бяха изпратени да помагат на шофьори, блокирани от снега, а властите предупреждават за продължаващи опасни условия.