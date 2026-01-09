Лошо време обхваща цялата страна! Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълти и оранжеви кодове за 10 януари – валежи от дъжд и сняг, както и опасност от поледици. Внимавайте при пътуване и планирайте придвижването си според предупрежденията.
Предупреждение за опасно време с оранжев код е обявено за областите:
София-област → оранжев код за дъжд и сняг
Перник → оранжев код за дъжд и сняг
Кюстендил → оранжев код за дъжд и сняг
Видин → оранжев код за дъжд и сняг
Монтана → оранжев код за дъжд и сняг
Враца → оранжев код за дъжд и сняг
Ловеч → оранжев код за дъжд и сняг
Велико Търново → оранжев код за дъжд и сняг
Габрово → оранжев код за дъжд и сняг
Русе → оранжев код за дъжд и сняг
Силистра → оранжев код за дъжд и сняг
Разград → оранжев код за дъжд и сняг
Шумен → оранжев код за дъжд и сняг
Търговище → оранжев код за дъжд и сняг
Бургас → оранжев код за дъжд
Ямбол → оранжев код за дъжд
Хасково → оранжев код за дъжд
Кърджали → оранжев код за дъжд
Смолян → оранжев код за дъжд
Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите:
Плевен → жълт код за дъжд, опасност от поледици
Варна → жълт код за дъжд, опасност от поледици
Добрич → жълт код за дъжд, опасност от поледици
Сливен → жълт код за дъжд, опасност от поледици
Стара Загора → жълт код за дъжд, опасност от поледици
Пловдив →жълт код за дъжд, опасност от поледици
Благоевград → жълт код за дъжд, опасност от поледици
Пазарджик → жълт код за дъжд, опасност от поледици
