Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година. Наредба за имунизациите в България е обнародвана в днешния „Държавен вестник“.

Ваксината е безплатна.

Задължителна имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 г., в двудозова схема на прилагане – първи прием на 12-15-месечна възраст и реимунизация на четиригодишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в периода след поставяне на първата възникне заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни.

През ноември в мотивите за промените на наредбата беше посочено, че Националният експертен съвет по имунизации предлага включване на варицелна моноваксина в Имунизационния календар като задължителна имунизация и последваща реимунизация. При децата най-честите усложнения са тежко протичаща варицела и кожни лезии, причинени от вторична бактериална инфекция, докато при възрастните заболели водещи са хематологичните усложнения и пневмониите. При имунокомпрометираните лица, заболели от варицела, по-често се регистрират хематологични и гастроинтестинални усложнения, се посочва още в мотивите за нормативни промени.

С обнародваната наредба се въвежда възможността за целева имунизация срещу респираторно-синцитиален вирус при бременни жени, чиято бременност е между 24-та и 36-а гестационна седмица. Имунизацията е безплатна и препоръчителна. Целевата имунизация е включена в наредбата по предложение на Националния експертен съвет по имунизации, подкрепено от Експертния съвет по акушерство и гинекология, както и от главния координатор на Експертния съвет по неонатология.

Какво представлява заболяването?

Варицела е едно от най-честите инфекциозни вирусни заболявания в детска възраст. Причинява се от варицела-зостер вирус. Варицела е едно от най-заразните заболявания – заразяват се около 90% от контактните на болен с варицела, които нямат изграден специфичен имунитет към причинителя. Най-засегнати са децата от 5- до 9-годишна възраст, които представляват над 80% от заболелите.

Кога се разпространява заболяването?

Варицела-зостер вирусът циркулира широко в човешкото общество, но повишена заболяемост и епидемични взривове се регистрират през студените месеци на годината. Варицела се предава от човек на човек при директен контакт или при вдишване на аерозоли от инфектирани респираторни секрети на болни или на аерозоли от течност от кожните обриви.

Какви са симптомите?

Инкубационният период е от 1 до 3 седмици. Заразният период започва 1-2 дни преди появата на обрива и завършва когато всички кожни лезии се покрият с корички. Заболяването протича по-тежко и с повече усложнения при възрастни.

Характерният обрив започва внезапно и се съпровожда с рязко повишаване на температурата. Обривите се появяват най-често по корема, но бързо обхващат мишниците и бедрата и се съпровождат от упорит сърбеж. В тези случаи се наблюдават мехурчета по лигавиците на устата, езика, мекото небце. Възможни са усложнения в резултат на вторични бактериални инфекции. Не са редки и усложнения в дихателната система на болните от варицела. При вторична бактериална инфекция заболяването може да завърши дори със смърт, ако не се предприеме своевременно лечение.

Кога и как се прилага ваксината срещу варицела?

Ваксината се прилага в двудозова схема, като при деца на възраст 12 месеца - 12 години интервалът между двете дози трябва да е поне 1 месец, а при по-големите деца и при възрастни – 1-2 месеца.

Наличните данни от проведени проучвания при деца на възраст 12 м. - 12 г. сочат, че ефикасността на 1 доза ваксина след 2 години наблюдение е 95-100%, а след 9 години наблюдение – 83-94%, което позволява втората доза да се приложи и по-късно през живота на детето. Предвид възможността от възникване на заболяване от варицела при имунизирани, поставяне на втора доза е необходимо.

При поява на варицела в детска ясла, детска градина или училище в засегнатата група/паралелка могат да се приемат деца, които са имунизирани с поне един прием ваксина срещу варицела преди повече от 30 дни от датата на посещение в засегнатата група/паралелка.

Ваксината срещу варицела може да се постави и след контакт с болен от варицела, като това трябва да се случи в рамките на до 72 ч. от датата на контакта.

Деца, ваксинирани срещу варицела преди повече от 30 дни от контакт с болен от варицела или с болен от херпес зостер не се ограничават от посещение на организиран детски колектив – детска ясла, детска градина или училище, т.е не подлежат на карантина.

Коя ваксина срещу варицела се прилага у нас?

Разрешена за употреба и налична в аптечната мрежа в страната е ваксината Varivax – атенюирана (жива) ваксина срещу варицела.

Кои са най-честите нежелани реакции?

Болка, зачервяване и оток на мястото на инжектиране, варицелоподобен обрив извън мястото на инжектиране, повишена телесна температура.