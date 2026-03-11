Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" даде старт на проекта "Рехабилитация на вълнолом в пристанище "Бургас". Инициативата е насочена към реконструкция и модернизация на стария вълнолом в града, който с течение на годините е станал силно компрометиран и е с нарушена конструкция.



Рехабилитацията предвижда два вида дейности, поясни Тодор Вълев, експерт в Отдел "Инфраструктура, акватория и средства за навигационно осигуряване" в Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". Той е и ръководител на конкретния проект.



Тодор Вълев: От страна на водната част, т.е. от страна морето, е предвидено да се извършат драгажни дейности чрез смукателна помпа и товарене на шалан, извозване на издрагираната маса чрез самоходните шалани до определеното за депониране място. Следващият етап е оформяне на подложен пласт от скален блок 500-1500 кг, демонтаж на съществуващите тетраподи. На следващото място – полагане на скален блок 500-1500 кг до определена кота със съответния откос, полагане на скален блок 1500-4000 кг със съответния откос и възстановяване на тетраподната защита до определената в проекта кота.



От страна на сушата проектът предвижда демонтаж на вълнобои, които са силно компрометирани, изграждане на допълнителна стена за укрепване на кея, монтаж на нови вълнобои и още:



Тодор Вълев: Монтаж на нова пешеходна алея от стоманобетонни кутиеобразни елементи. Следваща дейност, която е предвидена, е монтаж на стълбища, парапети и ограда и на последно място – монтаж на осветителни тела и хидравлични платформи за хора в неравностойно положение.



Проектът "Рехабилитация на вълнолом в пристанище "Бургас" стартира октомври 2024 г. и трябва да бъде завършен през май 2028 г. Стойността на договора е малко над 56 млн. лева, като по-голямата част от тях са осигурени по Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г.



Тодор Вълев: От Европейския фонд за регионално развитие са предвидени 32 387 570 лева, национално финансиране от държавния бюджет – 5 715 453 лева, и съфинансиране от собствени средства на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" – 18 203 123 лева.



Развитието на пристанищата е ключов елемент от транспортната политика на Европейския съюз. Според ръководителя на проекта "Рехабилитация на вълнолом в пристанище "Бургас" Тодор Вълев транспортната политика на Европейския съюз дава възможност за развитие на страни като България с много по-бързи темпове.



Тодор Вълев: Транспортната политика на Европейския съюз дава възможност на държави като България да обновяват своята инфраструктура и да я правят по-сигурна, по-модерна и по-устойчива. Чрез европейското финансиране се реализират проекти, които биха били по-трудни за изпълнение поради недостатъчен финансов ресурс. И фокусът – на безопасността, защитата на околната среда и подобряване на свързаността между различните видове транспорт. За Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" това означава подобрена модернизация на инфраструктурата, по-сигурно корабоплаване, повишаване на конкурентоспособността на българските пристанища за обществен транспорт и подобряване на условията за развитие.



Цялостната полза от проекта ще бъде не само по отношение работата на самото пристанище "Бургас", подчерта Тодор Вълев. Той уточни, че вълноломът ще направи пристанището по-сигурно и по-ефективно, особено при лошо време, което означава и по-безопасна работа на самото пристанище.



Тодор Вълев: Проектът е не само технически. Вълноломът ще стане и място за хора, достъпна алея за разходки с гледка към морето и ново пространство за отдих. Така съоръжението ще запази своята защитна роля, но ще остане част от живота на града. Същевременно ще се попълни и архитектурният ансамбъл, който е създаден с построяването на зоната за обществен достъп, с изграждането на Конгресния център, рехабилитацията на "Магазия 1", с яхтените пристанища, които съществуват.



В дългосрочен план проектът ще носи ползи както за месната икономика и морския сектор, така и за туризма. Подобни проекти превръщат Бургас в привлекателен център за бизнес и туризъм, обобщи ръководителят на проекта "Рехабилитация на вълнолом в пристанище "Бургас" Тодор Вълев.Източник: Бргас24