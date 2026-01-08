Протестиращите гръцки фермери започват 48-часова блокада на пътища, гранични пунктове и други обекти от транспортната инфраструктура на страната, съобщиха местни медии, позовавайки се на решения на общите събрания на различни фермеркски организации, проведени снощи.

На границата с България

Електронното издание на в. „Катимерини“ информира, че граничен пункт Кулата – Промахон на границата с България ще бъде блокиран от 12:00 часа местно време (и българско) днес до същия час в събота, 10 януари. Няма да бъдат пропускани товарни камиони на вход и изход, а относно леките автомобили и автобусите решенията за пропускането им ще се вземат периодично на място от фермерите, посочва изданието.

В района на Като Неврокопи, област Драма, в близост до граничен пункт Илинден – Ексохи, земеделците и животновъдите са блокирали пътя тази сутрин, като отново не се пропускат товарни автомобили. Пътят ще остане затворен до 18:00 часа местно време (и българско) в събота. Леките автомобили и автобусите се отклоняват по обходни маршрути.

В Неврокопи, област Драма, земеделците и животновъдите ще блокират товарните и професионалните превозни средства от 8:00 до 18:00 часа в събота, 10 януари, докато леките автомобили и туристическите автобуси ще бъдат отклонявани по обходни маршрути. Блокадата е разположена на около 500 метра от граничния пункт Ексохи.

На границата с Република Северна Македония

На граничния пункт Ники 48-часовата блокада е започнала около 11:00 часа (местно и българско време) днес. Пунктът е напълно затворен за камиони, леки автомобили и туристически автобуси. Производителите обаче оставят отворена възможността за периодично пропускане на леки автомобили и автобуси в определени часове, според решенията на общото събрание на участниците в блокадата.

На пункт Евзони протестът е планиран да започне в 18:00 часа (месно и българско време) с блокиране на входа и изхода за всички превозни средства, като ще се допуска преминаване само в извънредни случаи.

Блокади по пътищата

Около 11:00 часа (местно време и българско време) фермерите са блокирали с тракторите си магистралата Атина – Ламия в района на Кастро, област Беотия. Пътната полиция отклонява пътуващите по обходни маршрути.

Фермерите са подсилили блокадата при Малгара, на магистралата Солун–Атина, където движението ще бъде напълно спряно за 48 часа и в двете посоки.

Продължава блокадата и при Никея.

Съгласно взетите решения днес е планирано и блокиране на тунелите в долината Темпе с участието на трактори и други селскостопански превозни средства.

Държавната телевизия ЕРТ съобщи, че протестиращи фермери ще опитат да блокират и някои от обходните маршрути.

Пряка среща с министър-председателя

Електронното издание на в. „Катимерини“ съобщи, че земеделските производители вече настояват за пряка среща с министър-председателя Кириакос Мицотакис. От своя страна, представители на правителството вчера заявиха, че мерките, представени на специална пресконференция са окончателни, няма да бъдат преразглеждани и няма да бъдат правени повече отстъпки.

Правителственият говорител Павлос Маринакис заяви, че властите „няма да позволят страната да бъде разделена на две“.

„Няма място за допълнителни мерки за фермерите“, каза той, цитиран от АФП.

Протестът, който започна в края на ноември, доведе до периодично блокиране на няколко магистрали и гранични пунктове от хиляди трактори.

Те бяха облекчили блокадата, за да позволят на хората да пътуват по време на коледните празници.

Фермерите са възмутени от дългите забавяния в изплащането на субсидиите, предизвикани от скандал с присвоени помощи за селското стопанство от ЕС, и са под натиск от ниските цени, нарастващите разходи за енергия и влошаващите се климатични условия.

Те са разочаровани и от факта, че над 450 000 овце и кози са били умъртвени поради епидемия от вариола.

Миналия месец фермерите отхвърлиха поканата за преговори от премиера Кириакос Мицотакис и игнорираха многократните предупреждения от правителството да отстъпят.

Длъжностни лица обвиниха опозиционните партии, че насърчават фермерите да отхвърлят преговорите.

Плащанията към фермерите са забавени поради продължаващо разследване на измамни заявления за субсидии от ЕС на стойност милиони евро, разкрити през май от Европейската прокуратура.