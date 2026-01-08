През януари 2026 се навършват 148 години от рождението на един от най-обичаните български поети – Пейо Тотев Крачолов – Яворов.

На 13.01.2026 г. /вторник/ в 11.00 часа жители и гости на Поморие ще имат възможността да изразят почитта си към твореца, поднасяйки пред паметника му цветя. Участие в програмата ще вземат възпитаници на Литературен клуб „Звъниче“ с преподавател г-жа Мариана Маринова.

Община Поморие и Народно читалище ”Просвета 1888” канят всички желаещи да се преклонят пред корифея на романтичното слово.