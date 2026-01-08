261 снегопочистващи машини работят по републиканската пътна мрежа заради снеговалежи в близо половината области на страната, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По-интензивен снеговалеж се отчита в областите Враца, Монтана и Ловеч, както и в планинските райони и проходите. Заради силния снеговалеж временно е ограничено движението на тежкотоварни автомобили през Троянския проход.

Екипите на пътноподдържащите фирми продължават обработката на пътните настилки, за да се осигури безопасно придвижване при зимни условия.

При необходимост е възможно временно затваряне на отделни пътни участъци за обработка с инертни материали. При силен вятър, снегонавявания или намалена видимост движението може да бъде ограничавано до подобряване на метеорологичните условия.

От АПИ апелират шофьорите да пътуват с автомобили, подготвени за зимни условия, да се движат със съобразена скорост и да избягват рискови маневри, включително изпреварване на снегопочистваща техника. От агенцията подчертават, че неподготвените за зимата превозни средства могат да блокират движението и да затруднят работата на машините.

Актуална информация за пътната обстановка и зимното поддържане на републиканските пътища е достъпна на интернет страницата на АПИ, както и денонощно на телефон 0700 130 20. Данните се събират и обобщават от Ситуационния център на агенцията, който работи 24 часа в денонощието.