В банки и пощенски станции обмяната е без такса





МВР даде ясни съвети в полза на гражданите, за да няма измама с евробанкнотите. Основната препоръка е хората да се запознаят с отличителните знаци на банкнотите, а търговците да си вземат специални устройства за разпознаване на фалшиви банкноти. При съмнения за фалшиви банкноти да се обадят на тел 112 или в близкия клон на полицията.

Златка Падинкова, началник на сектор “Измами” посъветва хората да използват само официални обмени и банки и да бъдат внимателни при всякакви оферти, свързани с новата валута. Тя посочи, че на този етап няма докладвани случаи за опити за измама свързани с пенсиите. По думите й след старта на изплащането на пенсиите в евро е възможна активизация на измамниците.

“На този етап няма докладвани случаи, но очакваме по-висока активност от страна на измамници, особено в контекста на въвеждането на еврото”, каза пред БНТ Падинкова и призова хората да не приемат курс, различен от официално фиксирания.

“По-добрият курс задължително е измама. Освен това да ползват официалните места – банки и пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще бъде без такса”, добави още Падинкова от лавната дирекция на Националната полиция.

Тя подчерта, че обмяната се извършва вътре в пощенските станции и банки, а не в района около тях. Предупреди и да не се доверяват на обаждания, съобщения или електронни писма с по-добри оферти на обмяна.

Фалшиви банкноти

“През този месец в обръщение са едновременно лева и евро. Хората да бъдат внимателни при получаване на ресто, защото монетите в левове и евро си приличат. Възможно е да получат и фалшива банкнота”, призна Падинкова.

По думите й е важно хората де не бързат и да не предприемат действия свързани с даване на пари, лични данни, да са разумни и да знаят, че в Централната банка обмяната е без такси е безсрочно.

Тя подчерта, че няма такава услуга мобилни екипи по домовете в малки населени места, които да съдействат на възрастни хора за обмяна на парите.

Тя препоръча и проверката на банкнотите по метода “пипни, погледни, наклони“, както е описано от Европейската централна банка, и използването на банкови карти за плащания.

Заради риск да не попаднат на фалшива банкнота, докато хората още не са свикнали лесно да разпознават банкнотите, Падинкова съветва хората да използват банкови карти и избягват плащания в брой.

“Никой по телефона няма да изиска от вас пари или предоставяне на лични и банкови данни. В последните месеци, в контекста на превалутирането, имаше случаи, при които измамници се представят за служители на Fintech компания, искат данни за картите или кодове за достъп, твърдейки, че са необходими за превалутиране”.

Падинкова добави, че измамниците често използват чужди номера и приложения, за да изглеждат достоверни.