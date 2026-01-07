Изплащането на пенсиите през януари 2026 г. чрез пощенските станции започва на 7 януари (сряда) и ще завърши на 20 януари (вторник).

Преводите на сумите за януарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 януари 2026 г.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през първия месец на годината е 15 януари (четвъртък).

С последните преводи за 2025 г. Националният осигурителен институт символично затвори една глава, в която левът ни служеше повече от век като валутата, която съпътстваше трудовия път на поколения българи. От 1 януари 2026 г. страната ни, като пълноправен член на европейското семейство, пое по нов път с въвеждането на еврото. НОИ остава ангажиран да гарантира плавен преход и навременност на всички бъдещи плащания.

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

Полицията предприема засилени мерки за сигурност около пощите и банките в страната, съобщиха от МВР.

В малките и отдалечените населени места ще бъдат включени екипи на Дирекция „Жандармерия“ и областните дирекции в страната. Полицаите ще бъдат позиционирани основно около обектите, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите.

Във връзка с координиране на действията и разяснителна кампания по повод въвеждането на еврото като официална валута у нас, служители на МВР са провели повече от 4000 срещи с представители на "Български пощи", банкови институции, държавната и местна власт, допълват от ведомството и призовават гражданите да обменят парите си единствено в банки, пощи и лицензирани финансови институции.

Няма държавни органи, които обикалят по домовете или се обаждат по телефона, за да предлагат обмяна на валута. Хората да бъдат особено чувствителни към подобни предложения и да подават сигнали в структурите на МВР или на тел. 112, което би гарантирало своевременна реакция, призовават от МВР.