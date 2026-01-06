Двеста обекта за разкрасяване и 15 паркинга са проверени от Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) за необосновано вдигане на цени. Това заяви пред журналисти в Кюстендил Анна Митова, директор на дирекция “Комуникации” в централно управление на НАП. При 7% от извършените проверки са установени нарушения.

При проверките инспекторите записват цените към момента и изискват в петдневен срок да им бъде изпратена информация за цените преди 1 януари 2026 г. Целта е да бъде направено сравнение, като в случай, че те са повишени, трябва да бъде предоставена информация за причините, за да може да бъде направена преценка дали това е икономически обосновано, обясни Митова. Тя допълни, че в търговските обекти засичат касовите апарати, за да бъдат сравнени предоставените данни за цени и маркираните суми.

Цветислава Лакова, член на КЗП, посочи, че вследствие на получени жалби и сигнали комисията започва проверки във фирми, доставящи купони за храна в училищни столове. Причината е съмнение за необосновано повишение на цените, в някои случаи достигащо 30%. Тя поясни, че е разработено приложение за мобилни телефони, чрез което хората могат бързо и лесно да подават сигнали за нередности.