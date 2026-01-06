30-годишният брокер на недвижими имоти Иван Стоянов спаси Кръста на Йордановден в Бургас. Той пръв достигна до Светинята в съревнование с още над 50 смелчаци, най-младият, от които на 16 години, а най-възрастният – на 73.

„Посвещавам победата на семейството ми и най-вече на съпругата ми, която ще роди в края на този месец“, каза Иван. И допълни: "От години желаех да скоча за кръста, посвещавам тази победа на семейството ми. Пожелавам на всички здраве, благоденствие и по-често да излизаме от зоната си на комфорт".

Събитията, посветени на Йордановден в Бургас ще започнаха с празнична света литургия в храм „Св. св. Кирил и Методий“, отслужена от Сливенския митрополит Арсений и бургаското духовенство. Митрополит Арсений поведе и шествието до моста, където се проведе и ритуала по спасяване на Светия кръст.

Св. апостол Павел ни казва, че днес сe яви за нас спасителната Божия благодат. А това е Христос, който се въплати заради нас и заради нашето спасение и стана подобен на нас човек, освен в греха. За да ни изкупи от злото, от проклятието, от греха и смъртта и да ни даде вечния закон, законът за любовта. Сам той ни казва да любите един другиот, както аз възлюбих. И нова заповед ви давам, да обичате един другито… Божествената любов се въплати, за да прегърне целият свят във своите обятия, да ни утеши, да ни успокои и да ни облагороди. Христос дойде за да ни донесе мир“, обърна се той към миряните.

И с думи на надежда насърчи вярващите: Ние трябва да се постараем в нашите най-елементарни човешки взаимоотношения на основата на любовта, да бъдем по-търпеливи, по-човеколюбиви, по-снисходителни, по-милостиви. Защото който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога“. Дядо владика призова през новата година да бъдем достойни следовници на Божията любов, да имаме повече търпение един към друг и любов помежду си.