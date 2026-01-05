Почетният гражданин на Бургас и обичан български актьор Руси Чанев направи ценно дарение за бургаските училища, като предостави 60 книги от адаптираното за деца издание на класическия роман „Под игото“ от Иван Вазов. Инициативата цели да насърчи интереса на младите читатели към българската литература и националната памет.

Адаптираното издание бе представено пред бургаската публика през март миналата година в Центъра за съвременно изкуство и библиотека и бе посрещнато с огромен интерес. Събитието беше организирано със съдействието на Община Бургас, Българското национално радио и „Сити Марк Арт център“ по повод 175-ата годишнина от рождението на Иван Вазов. Модератор на срещата бе журналистът и литературен критик Митко Новков, а публиката имаше възможност да се запознае с идеята и дългия творчески път на проекта.

Руси Чанев сподели в Бургас, че е работил по адаптацията на „Под игото“ в продължение на седем години заедно със своята дъщеря Боя Чанев – езиковед. Изданието е насочено към деца на възраст между 9 и 14 години, с особен фокус върху българчетата, живеещи в чужбина. Книгата е богато илюстрирана с творби на млади художници от училища по изкуствата и включва аудио-поредица, озвучена от самия Чанев, която е достъпна и на сайта на БНР.

Уважаваният и обичан актьор бе специален гост на празника на града- Никулден, когато бе удостоен със званието Почетен гражданин на Бургас.