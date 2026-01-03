Трети ден след Нова година малки магазинчета в Бургас не отварят врати. Някъде висят табели "Ще работим на 6 януари", другаде се виждат само катинари. Собственици признават, че нямат в наличност евро и не могат да връщат ресто. Други пък нямат пост терминали и не можеш да си купиш продукти с карта. Повечето смятат, че ще има някакво облекчение за плащанията и ще могат да борявят само в левове.

Сред затворените магазини са дребни бакалии, плодове и зеленчук, масово за дрехи втора употреба, книжарнички, за китайски стоки, за дрехи и играчки.

Щат, не щат, бургазлии пазаруват само от големите вериги, където рестото акуратно се връща в евро. Но пък някои цени са литнали в небесата, а алтернатива няма. Затворени са дори фурни за закуски и павилиони за бързо хранене. Кожа дребният бизнес ще изпълзи на светло, никой не знае.