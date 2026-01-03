В новогодишната нощ е имало два пъти повече произшествия и пожари спрямо предходната година - това съобщи директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР главен комисар Александър Джартов в ефира на NOVA. Той посочи, че 196 са пожарите в новогодишната нощ, съпоставени с 94 на 31 декември 2024 г. Голямата част от тях са без материални загуби - контейнери, отпадъци и комини, независимо от това трябва да бъдем внимателни, коментира Джартов.

Трудно е да се каже, че сме си научили уроците, имаме шест инцидента с пиротехнически средства, слава Богу, те не са тежки, каза още той.

Произшествията, на които реагирахме през изминалата 2025 г., са малко над 49 хиляди, съобщи директорът на ГДПБЗН. Той посочи, че през 2024 г. са малко над 50 хиляди, т.е. не е осезаема разликата. Същевременно броят на пожарите беше по-малък за сметка на броя на спасителните дейности и операции, които извършихме, допълни Джартов. По думите му обикновено всяка година броят на произшествията, на които реагират, е около 50 хиляди.

Миналата година беше трудна за нас от гледна точка на това, че следваше да попълним изисквания, свързани с трима души в екип, коментира още гл. комисар Александър Джартов. Той посочи, че са провели голям конкурс за попълване на състава. Джартов добави, че вече всички тези стажанти са на обучение, така че очаква да се присъединят 273 нови пожарникари. В началото на тази година ще обявим и конкурс за още 250 човека, допълни той. По думите му недокомплектът е под 6%, така че в този аспект нямат притеснения.

Относно предупреждението за ураганен вятър във Враца, Александър Джартов каза, че имат четири сигнала за паднали дървета и строителни конструкции в града.