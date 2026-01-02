На бензиностанциите цените на горивата вървят плавно и всичко е абсолютно нормално. В това увери заместник-председателят на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива Димитър Хаджидимитров пред БТВ. Цените на горивата са доста приятни за потребителите в последно време, смята той.

По думите му засега не е имало проблеми и инсталираният софтуер на бензиностанциите позволява да се превалутира точната сума в лева и евро. Все още има клиенти, които имат нуждата да си получават рестото в лева, уточни Хаджидимитров.

Той увери, че бензиностанциите не отказват плащания в стотинки дори да надхвърлят 50 броя. Всяко 19 плащане на бензиностанция е с лева, а всяко 20 плащане е с евро. Хората все още предпочитат да плащат лева, защото нямат достатъчно евро, посочи Хаджидимитров.

Той успокои, че всички доставки на горива вървят нормално. Няма лоши атмосферни условия, които да затрудняват придвижването на корабите с горива, допълни Хаджидимитров.

"Хората да бъдат спокойни, защото цените, които ще получат са най-добрите, които се предлага в Европа. Горива има, не се притеснявайте. Персоналът е обучен да работи с лева и с евро, така че да пожелая безопасно пътуване", призова той.