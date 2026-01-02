Пожари избухнаха в празничната нощ в няколко точки в Бургаска област.

На 31.12.м.г. около 05.00 ч. в Районно управление – Руен е получено съобщение за пожар в едноетажна къща, разположена на ул. «Вардар» № 12 в руенското село Просеник, отдадена под наем на 51 годишен мъж. Огънят е потушен от един противопожарен екип. От инцидента изгорял целия покрив на къщата заедно с покъщнината и навес на съседен имот, прилепен към нея. Няма пострадали лица. Вероятна причина за пожара е горяща печка на твърдо гориво или късо съединение в остарялата ел. инсталация на къщата. Няма данни за умишлен палеж. По случая е образувано досъдебно производство.

Припомняме, че пожар избухна и в къща в с. Билка, обитавана от 73-годишна жена от селото. Огънят е потушен от един противопожарен автомобил и трима огнеборци. От инцидента изгоряла цялата къща. При извършения оглед е открито тялото на възрастната жена, като то е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» към УМБАЛ – Бургас. Причините за пожара са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.

Масивна двуетажна къща горя в с. Искра. От инцидента изгорял напълно покрива на постройката. При извършения оглед данни за умишлен палеж не са открити. Вероятно пожарът възникнал, поради късо съединение в инсталацията на приземния етаж. По случая е образувано досъдебно производство.

В Районно управление - Созопол е получено съобщение за горящи каравани, позиционирани в района на к-г «Айлякь», собственост на 58 годишен бургазлия. По негови данни забелязал дим от каравана, разположена на около 15 м. навътре по пясъчната ивица. Огънят е потушен от два противопожарни екипа. Напълно изгорели са четири каравани, като са нанесени минимални щети /обгаряния/ по верандите на още две каравани. От инцидента няма пострадали. Няма и данни за умишлен палеж. По случая е образувано досъдебно производство.