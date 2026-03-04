Събитията от тази сутрин променят коренно нашата оценка за военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. Изстреляните балистични ракети от територията на Иран към Турция, както и провокацията от преди няколко дни към Кипър, променят коренно оценките ни. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов.



Днес в 13 часа в Министерството на отбраната ще извършим анализ на рисковете и заплахите на конфликта, който вече извън рамките на трите държави. На базата на него ще набележим необходимите мерки. Предложил съм на министърпредседателя спешно да се проведе Съвет по сигурността на базата на тези оценки и мерки да се вземат съответните държавни решения и съответните държавни органи, имам предвид Народното събрание , каза още той.