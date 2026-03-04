От 5 март ще започне ремонт в платното за Бургас на 6 км от АМ „Тракия“. Участъкът между 342-и км и 348-и км е на територията на област Бургас. За изпълнение на строителните дейностите напълно ще е ограничено движението в едното платно като превозните средства ще преминават двупосочно в платното за София.Техническият проект предвижда реконструкция на пътната настилка и ремонт на насипите като за заздравяването им ще се използват геосинтетични материали и ще бъде изградена нова пътна конструкция. Изграждането на този участък от АМ „Тракия“ е започнало преди 1989 г., след това работата е преустановена и през 2004 г. отново е подновена. Участъкът е в експлоатация от 2006 г. и досега не е ремонтиранСтроително-монтажните работи ще се извършват от „Автомагистрали“ ЕАД по договора за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления, сключен през 2019 г. За изпълнението им има издадено разрешително за строеж от 21 януари 2026 г. Прогнозният срок за завършване на дейностите в платното за Бургас е средата на юни 2026 г.Очаква се през есента същата реконструкция да бъде извършена и в платното за София.Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтите са необходими, за да се гарантира безопасността на движение и комфорта на пътуване на всички. Апелът е да се движат внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.