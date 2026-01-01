Към момента няма данни за загинали и пострадали български граждани при взрива в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана. Информацията е съобщена от Министерството на външните работи (МВнР) за БТА.

Швейцарските власти не предоставят допълнителни подробности за тежкия инцидент с множество жертви и ранени. Държавният съвет на кантона Вале е обявил извънредна ситуация.

Посолството на България в Берн е в контакт с местните власти и следи ситуацията. Дипломатическата ни мисия е в готовност да окаже съдействие при необходимост.

Експлозията е станала около 01:30 ч. местно време, Загинали са около 40 души. Ранените са около 100, като повечето от тях са пострадали сериозно. Оказва се медицинска помощ на множество хора с изгаряния. Сред пострадалите има чужди граждани.

Премиерът в оставка Росен Желязков изрази в платформата X съболезнования за загубените човешки животи и пожела бързо и пълно възстановяване на ранените.