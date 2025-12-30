Кметът на Бургас Димитър Николов направи публично равносметка за изминаващата 2025-а година и очерта най-важното, което предстои за 2026. Ето какво обяви Николов:

Още една година зад гърба ни.

Животът на един град е като живота на всеки един човек в него.

Година на работа, предизвикателства, вдъхновения, но и на кризисни моменти.

На поводи за гордост и радост, но и на тъга и притеснения.

Хубавото е, че независимо от стреса и безбройните казуси за решаване, направихме много крачки напред за Бургас.

Благодаря на всички, които не спират да дават идеи и да помагат чрез труда си– точно това движи един град напред!

Защото зад всеки един реализиран проект стоят усилията на много хора!

Благодаря за доверието, критиките, идеите! Те ни правят по- изискващи и по- отговорни!

Посрещаме 2026 година с още работа, още енергия и още грижа за Бургас, който обичаме. И аз като един непоправим оптимист вярвам, че всичко, което сме планирали за града ни- ще се случи по най- добрия начин!

Пожелавам 2026 година да ни донесе повече спокойствие, повече поводи за усмивка и повече вяра, че усилията ни имат смисъл.

Да бъдем здрави, по-търпеливи един към друг и по-обединени около Бургас – града, който е наш дом. Благодаря ви, че вървим по този път заедно! Щастлива Нова година!

Не мога да опиша всичко, но ето и част от свършеното през 2025 година.

Образование:

Започнахме изграждането на училището в кв. Крайморие. През есента на идващата година се надявам там да обявим прием!

Строителството е на финал, в момента се изграждат зоната за спорт и басейна, заедно с дворното пространство. От началото на годината ще се фокусираме и в обзавеждането.

Приключихме новия корпус на Гимназията за романски езици и Математическата гимназия, там вече учениците са настанени и се обучават.

Приключи ремонтът на училището в кв. Сарафово, там учениците също вече са в новите класни стаи.

Приключи първият етап от ремонта на детската градина в кв. Сарафово „Ален Мак“ и сега правим пристройката, която трябва да е готова до пролетта.

Започна строителството на студентския кампус- важен и труден проект, защото трябва да направим нещо модерно, перспективно, иновативно и привличащо все повече студенти.

Инфраструктурни:

Приключи ремонтът на ул. „Индустриална“, „Одрин“, „Шейново“, „Патриарх Евтимий“, „Гладстон“. Улица „Ивайло“ е на финал.

Започна ремонтът на улиците „Дебелт“, „Оборище“ и „Асен Златаров“

Започнахме най-мащабния инфраструктурен обект – Южния обход на Бургас, тежък проект, който върви с доста добри темпове. Надяваме се да не спре финансирането! Защото този обект е от национално значение!

Продължава ремонтът на улиците около Детската болница, готов е пробивът от „Димитър Димов“ към „Лазурен бряг“.

Готов е локалът на „Захари Стоянов“, като това ни дава възможност да започнем изграждането на колелото, защото вече имаме алтернатива за движението.

Започна дългоочакваното укрепване на велоалеята към кв. „Сарафово“.

Работим за втория вход/изход на кв. „Сарафово“.

Ремонт на ул. „Ангел Димитров“ в кв. „Сарафово“

Започна работата по Фаза 2 на проекта за Индустриален и логистичен парк, в който се изгражда инфраструктурата на новата промишлена зона „Юг-Запад“. Също проект! Тепърва ше дава отражение върху икономиката на Бургас!

Здравеопазване и социални дейности:

Детската болница е почти готова! Следват още няколко стъпки, но вървим уверено напред! Интересът от медици и специалисти е голям. Скоро ще ви разкажа, какво ме подтикна да стартирам този труден, труден, труден проект. А за смисълът му- няма нужда да ви убеждавам! Всички знаете!

Нова сграда за поликлиниката към Белодробната болница- ще я открием на Йордановден.

Напредва строителството на дома за стари хора в Минерални бани и на трите социални услуги в „Меден рудник“.

Спорт:

Приключва ремонтът на спортна зала „Младост“, там продължава обновяването на околното пространство.

Започва ремонт на спортна зала „Бойчо Брънзов“.

Приключи ремонтът на басейна в „Меден рудник“.

В к/с „Меден рудник“ вече имат нова спортна зала, която е подходяща за бокс и групови тренировки. Към нея има два обслужващи паркинга.

Започна работата по изграждането на скейт парк и паркур парк, отново в „Меден рудник“.

Продължава ремонтът на спортна зала „Нефтохимик“.

А също така:

Ремонтират се с мерки за енергийна ефективност в Младежкият дом, читалища, жилищни блокове. Да не забравяме, че сме първенци по санирани сгради. Положихме много усилия за това, но има смисъл!

През 2026 г. година най-важната ни задача е да има финансиране, за да продължи Южният обход, студентският кампус, да си довършим започнатите улици, да довършим започнати обекти, които са държавна отговорност. Имаме много готови проекти и повярвайте ми, ще направя всичко възможно, за да ги обезпечим и реализираме!

Но сега е време да се посъберем в себе си и да се заредим с вяра, сила и оптимизъм за новата година!

Щастлива 2026 година, Бургас!