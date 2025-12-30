141-метровият танкер „Kalbajar“ и 115-метровият танкер „Alatepe“ са се сблъскали по все още неустановени причини в района на металургичния комбинат "Кючюкчекмедже" в Истанбул. Това съобщи Анадолската агенция.

На мястото са изпратени спасителен екип от Главната дирекция за крайбрежна безопасност и влекачът „Rescue-9“.

Плаващият под азербайджански флаг танкер „Kalbajar“ е обезопасен.

След подобряване на тежките метеорологични условия и извършване на подводен оглед от водолази се очаква да започнат спасителните дейности по другия заседнал кораб.

„Alatepe“ е превозвал 2 500 тона химически вещества, докато „Kalbajar“ е бил без товар.

Членовете на екипажа на „Alatepe“ (17 души) и „Kalbajar“ (14 души) са в добро здравословно състояние. След сблъсъка не е допуснато замърсяване на околната среда.