Най-ниските температури през януари в страната ще бъдат между минус 18 и минус 13 градуса, по-високи ще са по Черноморието, а най-високите – между 10 и 15 градуса, на места в Предбалкана – до 18 градуса. Това съобщи за БТА главен асистент д-р Красимир Стоев - синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По думите му през януари се очаква средната месечна температура да бъде около нормата, която в Северна България и по високите полета е между минус 2 и 1 градуса, по Черноморието, в Горнотракийската низина и долината на река Струма - от 0 до 4 градуса, а в планинските райони - между минус 10 и минус 3 градуса.

Месечната сума на валежите ще бъде около нормата, която е между 30 и 70 литра на квадратен метър.

Месецът ще започне със студено време, после температурите ще се повишат, а между 6 и 10 януари се очакват значителни валежи

Януари ще започне със студено време, но на 2 януари, с ориентиране на вятъра от югозапад, ще започне пренос на топли въздушни маси. Температурите чувствително ще се повишат и до средата на първото десетдневие ще е сравнително топло, особено в планинските райони и в местата, чувствителни на южен вятър.

Ще преобладава слънчево време, но западната част от Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще остане защитена от вятъра, и там ще е мъгливо, с по-ниски температури.

През периода 6-10 януари се очаква създаването на валежна обстановка, на места в страната валежите ще бъдат значителни. Ще вали дъжд, който в Северна и в Западна България, със застудяването, бързо ще премине в сняг.

През второто и третото десетдневие на януари ще има валежи - от дъжд и сняг

През повечето дни от второто и третото десетдневие времето ще е динамично, с валежи. В Северна и Западна България ще превалява сняг, и ще се образува снежна покривка.

В Южна България и по Черноморието ще вали дъжд, който ще преминава в сняг в края на процеситe. В тези райони не се очаква задържане на трайна снежна покривка.

Температурите ще останат близки, на места в Северна България и по-ниски от обичайните, като относително затопляне ще настъпва в началото на валежните обстановки, когато страната ще попада в предната част на средиземноморски циклони с пренос на въздушни маси от югозапад.

Характерни особености на месеца

Януари е най-студеният и най-снежният месец от годината, и обикновено той определя характера на зимата - мека, нормална или сурова. През януари има най-голяма вероятност за нахлувания на арктичен въздух от север, при което често се формират средиземноморски циклони и се създават условия за продължителни обилни снеговалежи - типична зима. В Северна и Източна България това често е комбинирано със силен северен вятър. Има снежни виелици, навявания, образуват се преспи, което допълнително усложнява зимната обстановка.

Средният месечен брой дни със снежна покривка през януари е най-голям в Северозападна България - около 20, и най-малък по Черноморието - от 2 до 5.

Обикновено през януари са дните с най-ниски температури от годината - след нахлувания на арктичен въздух, стихване на вятъра и изясняване.

Абсолютният минимум за страната е минус 38,3 градуса, измерен в град Трън на 7 януари 1947 г. През януари има и интензивни затопляния, при които температурите са се повишавали до 20-23 градуса, информира синоптикът Красимир Стоев.