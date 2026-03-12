От 20 до 29 март в Бургас среща ще си дадат професионалните фолклорни танцови и музикални състави.

Градът ни ще е домакин за първи път на най-големия форум, посветен на българския фолклор - „Празници на професионалното фолклорно музикално и танцово изкуство“.

За участие в това издание са поканени всички бюджетни организации, занимаващи се с артистична и творческа дейност в областта на българското професионално фолклорно музикално и танцово изкуство: Две Държавни организации: НФА „Филип Кутев” – София и Оркестър за народна музика на БНР – София, тринадесет общински организации: ФА „Тракия” – Пловдив, ФА „Пирин” – Благоевград, АНПТ „Пазарджик” – Пазарджик, ФА „Родопа” – Смолян, ОФА „Загоре” - Стара Загора, АНПТ „Сливен” – Сливен, ФА „Тунджа” – Ямбол, АНПТ „Дунав” – Видин, САНПТ „Иван Вълев” – Плевен, „Капански ансамбъл” – Разград, ПФА „Мизия” – Търговище, ПФА „Добруджа” – Добрич и ПФА „Странджа” – Бургас, и студентските фолклорни състави и ансамбли от четирите висши учебни заведения, имащи в програмите си обучение по фолклорни изкуства: АФХ и АФО на НМА „Проф. Панчо Владигеров” – София, АФА при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив, СФА при ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, АТТ при ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна.

Всички те ще изнесат концерти в залата на Държавна опера Бургас. В рамките на 9 вечери – от 20 до 29 март бургазлии ще имат възможността да се насладят на изпълненията на професионалните фолклорни състави. Всеки ансамбъл ще има 60 минути, в които да се представи, като не вечер ще излизат по два ансамбъла.

Събитието има също така амбицията да предостави форум за обсъждания на художествената стойност на представената продукция от специалисти в бранша.

„Празници на българското професионално фолклорно музикално и танцово изкуство” се осъществява с финансовата подкрепа на Община Бургас и по Национален план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-11.021 – Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини. Проектното предложение на ПФА „Странджа“ с ИД № 0436 е включено като част от общ Проект на Община Бургас, озаглавен „Бургас – пристан зелен на изкуствата”.

ПРАЗНИЦИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ФОЛКЛОРНО МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО - БУРГАС 20 – 29.03.2026 г.

П Р О Г Р А М А

20.03.2026 г. (петък)

18.00 ч. – официално откриване

18.30 ч. – ПФА „Странджа” – Бургас

21.03.2026 г. (събота)

18.00 ч. – АНПТ „Пазарджик” – Пазарджик

19.30 ч. – САНПТ „Иван Вълев” – Плевен

22.03.2026 г. (неделя)

18.00 ч. – АФХ и АФО на НМА „Проф. Панчо Владигеров” – София

19.30 ч. – АФА при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив

23.03.2026 г. (понеделник)

18.00 ч. – Оркестър за народна музика на БНР – София

19.30 ч. – ФА „Родопа” – Смолян

24.03.2026 г. (вторник)

18.00 ч. – АНПТ „Дунав” – Видин

19.30 ч. – ОФА „Загоре” – Стара Загора

25.03.2025 г. (сряда)

18.00 ч. – ПФА „Мизия” – Търговище

19.30 ч. – ФА „Тунджа” – Ямбол

26.03.2026 г. (четвъртък)

18.00 ч. – ПФА „Добруджа” – Добрич

19.30 ч. – ФА „Пирин” – Благоевград

27.03.2026 г. (петък)

18.00 ч. – СФА при ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград

19.30 ч. – АТТ при ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна

28.03.2025 г. (събота)

18.00 ч. – „Капански ансамбъл” – Разград

19.30 ч. – ФА „Тракия” – Пловдив

29.03.2026 г. (неделя)

18.00 ч. – АНПТ „Сливен” – Сливен

19.30 ч. – НФА „Филип Кутев” - София