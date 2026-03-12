Най-ценната награда за работа на лекарите в КОЦ-Бургас идва под формата на един искрен жест и няколко топли думи. Днес екипът на Клиничната лаборатория към Комплексен онкологичен център – Бургас беше приятно изненадан от красива кошница с плодове и мило послание от наша пациентка – Росица Начева.

Този жест на благодарност трогна истински екипа на лечебното заведение, защото зад него стои доверие, признателност и човешка връзка, която се създава в най-трудните моменти за пациентите.

„Искам от сърце да благодаря на целия екип за професионализма, вниманието и човечността. В моменти на притеснение вашата усмивка, спокойствие и отношение дават надежда и сила. Благодаря ви, че се отнасяте към пациентите не просто като към случаи, а като към хора, които имат нужда от подкрепа и разбиране.“, написа тя.

„За нас това е най-голямото признание. Такива думи ни напомнят всеки ден защо нашата професия е не просто работа, а мисия – да помагаме, да подкрепяме и да бъдем до хората, когато имат най-голяма нужда. От сърце благодарим на Росица Начева за милите думи и красивия жест!

Пожелаваме ѝ здраве, сила и много светли дни напред.“, заявиха от екипа на КОЦ-Бургас.