„Бургасбус“ ЕООД се подготвя активно за прехода към еврото, като тества системите и адаптира услугите си, за да осигури сигурен и плавен преход за своите клиенти.

От 01.01.2026 г. цените на всички превозни документи - и в градския, и междуселищен транспорт, ще бъдат превалутирани по официалния курс, съгласно тарифната политика на дружеството. През целия месец януари, когато левът и еврото ще бъдат законни платежни средства, пътниците ще могат да закупуват билети и карти в двете валути. След изтичането на този период левът ще престане да бъде законно платежно средство.

За да бъде извършен нормално процесът на преминаването към еврото, на 31.12.2025 г. и 01.01.2026 г. касовите салони на дружеството няма да работят с клиенти. Първият работен ден от новата година ще започне на 02.01.2026 г. след 10.00 ч. на автогарите „Юг“, „Запад“ и Терминал „Меден рудник“. Транспортна къща и касата в Поморие ще отворят на 05.01.2026 г. Затова препоръчваме на всички пътници, които имат изтичащи абонаменти в градския транспорт и за междуселищните линии, да предвидят това своевременно и при необходимост да посетят най-удобната за тях каса до 30.12.2025 г.

Всички абонаменти и пакети, закупени преди 31.12.2025 г., ще бъдат валидни до изтичане на срока на валидност /за абонаментите/ или до изчерпване на наличността /за пакети 50 и 30 пътувания/. Стойностите на електронното портмоне, заредено в пластик карти или мобилно приложение ще се превалутират автоматично по официалния валутен курс.

След 20:00 ч. на 31.12.2025 г. всички системи на електронната билетна система - валидатори, мобилно приложение, уеб портал ще бъдат поетапно спрени за превключване на услугите, като се очаква процесът да продължи до края на 1 януари, тъй като изисква технологично време.

На 31.12.2025 г. и 01.01.2026 г. през целия ден няма да бъде възможно валидирането с банкови карти!

Стационарните вендинг машини ще работят до следобедните часове на 30.12.2025 г. Ще бъдат извършени технологични пренастройки за работен режим в евро и временно услугите, предоставяни от тях, няма да бъдат достъпни. Очаква се да започнат да функционират по-късно през месец януари, за което ще бъде пусната допълнителна информация в сайта на дружеството.

Напомняме, че от 01.01.2026 цената на билета за еднократно пътуване в градския транспорт ще бъде 0,80 евро /1,56 лева/. С цел улесняване на процеса на таксуване и предотвратяване на недоразумения и конфликтни ситуации, призоваваме пътниците да приготвят по възможност точна сума или монети/банкноти с по-нисък номинал, независимо дали са лева или евро.

В периода на двойно обращение няма да се приемат смесени плащания и в двете валути, т.е. плащането трябва да бъде само в евро или само в лева.

Рестото, което служителите ни ще връщат ще бъде в евро, но при обективна невъзможност /липса на достатъчна моментна наличност/, върната в брой сума ще бъде в левовата равностойност.

Вярваме, че добрия тон и взаимното уважение в комуникацията между пътници и служители са важен фактор за постигането на ефективност и качествена услуга, затова призоваваме през януари всички да бъдем по-толерантни и съпричастни.