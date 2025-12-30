Православната църква чества днес Света великомъченица Анисия, показва църковният календар на Светия синод.
Св. Анисия е родена в Солун. Смята се, че е била надарена с доброта, а родителите й са се грижили много за нейното възпитание. А от малка Анисия обичала Бога, отбелязва pravoslavieto.com
С радост изучавала Неговия закон, усърдно се стараела да изпълнява Неговата воля. Tя бързо напредвала във всички науки и родителите й на могли да се нарадват на дъщеря си.
Когато родителите починали, Анисия подпомагала хората финансово. Била мила с всички, а хората бързо я обиквали.
Имен ден днес празнуват Анисия, Анислав, Анислава и Анита.
0 Коментара