Православната църква чества днес Света великомъченица Анисия, показва църковният календар на Светия синод.

Св. Анисия е родена в Солун. Смята се, че е била надарена с доброта, а родителите й са се грижили много за нейното възпитание. А от малка Анисия обичала Бога, отбелязва pravoslavieto.com

С радост изучавала Неговия закон, усърдно се стараела да изпълнява Неговата воля. Tя бързо напредвала във всички науки и родителите й на могли да се нарадват на дъщеря си.

Когато родителите починали, Анисия подпомагала хората финансово. Била мила с всички, а хората бързо я обиквали.

Имен ден днес празнуват

Анисия, Анислав, Анислава и Анита.