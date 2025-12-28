За времето от 00:00 ч. до 17:45 ч. днес екипите на пожарната в страната са участвали в обработването на 159 сигнала, свързани с метеорологичната обстановка, съобщиха за БТА от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерството на вътрешните работи.

Няма данни за затворени пътища и бедстващи граждани във връзка със силния вятър.

Сигнали за материални щети в следствие на вятъра са подадени в Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Сливен, София, Пазарджик, Пловдив, Благоевград, Перник, Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Разград, Русе, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол, съобщиха от пожарната.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение от втора степен - оранжев код, за силен и бурен северозападен вятър в 12 области от страната с пориви между 25 м/с и 30 м/с.

В останалата част от България е в сила предупреждение от първа степен - жълт код, с пориви до 24 м/с.