В ежедневието си често, без да го осъзнаваме, възприемаме мисловни модели и навици, които постепенно натоварват вътрешния ни свят. Някои от тях влияят на настроението, взаимоотношенията и начина, по който преживяваме случващото се в обкръжението ни. Оказват влияние и върху енергията около нас. Вместо да привличаме положителна енергия и такива събития в живота си, ние постоянно се въртим във вихър от негативност и токсичност.

Как привличаме негативна енергия в живота си?