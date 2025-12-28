Времето в България в неделя ще бъде облачно и ветровито. Това съобщават от НИМХ в своята прогноза за 28 декември.

Ще духа силен и бурен запад-северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух.

В цели 12 области е обявен оранжев код за силен вятър - Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Сливен, София-област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Плевен, Враца, Видин и Монтана. Във всички останали кодът е жълт.

Облачността ще бъде променлива, но само на отделни места, главно в Североизточна България, ще превали слаб сняг.

Минималните температури ще бъдат предимно между минус 3° и 2°, в София – около минус 2°. Максималните температури ще бъдат преди обяд - между 2° и 7°, в София – около 3°.

Над планините облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Главно в Стара планина ще има превалявания от сняг и по старопланинските проходи ще има снежни виелици. Ще духа бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и през деня температурите ще се понижават, към 14 часа температурата на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 7°.

Над Черноморието ще има променлива облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.