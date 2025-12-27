Днес ще преобладава ясно и слънчево време, над източните и планинските райони с временни увеличения на облачността, но ще бъде студено. Това съобщават от НИМХ в своята прогноза за 27 септември.

Ще духа до умерен северозападен вятър, който в края на деня ще започне да се усилва.

Минималните сутрешни температури ще бъдат между минус 5° и 0°, в София – около минус 3°, а максималните през целия ден ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 2°.

В планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа силен, а по билата и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 4°.

По Черноморието ще има по-значителни увеличения на облачността, но валежи не се очакват.