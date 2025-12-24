Най-вълшебното време от годината е тук! Днес празнуваме Бъдни вечер, утре - Коледа, предстоят ни няколко магични почивни дни, изпълнени със семеен уют, вкусни лакомства, чудни подаръци, топла атмосфера вкъщи, освежаващи разходки сред красиво украсените улички навън. Коледните филми са неразделна част от празниците и любима традиция за мнозина. В предстоящите почивни дни ще има достатъчно време за гледане на такива. Подбрахме няколко, които носят наистина приятни емоции и подсилват коледния дух.

Подари ми Коледа (2017)

Мелани има задача да измисли идеалната коледна реклама за нов мобилен телефон, работейки с напрегнатия си колега Донован. Животът й още повече се усложнява, след като разбира, че именно на него трябва да подари нещо за ежегодната размяна на подаръци в офиса, а той не е фен на празника. С течение на времето обаче тя решава да му покаже, че може би тя е правилният "Дядо Коледа" за него.

Коледни послания (2019)

Джесика е изоставена от приятеля си точно преди Коледа. Така тя решава да изпрати пет коледни картички, предвидени за него, на петима души, които най-много са повлияли на живата ѝ - леля ѝ, брат ѝ, най-добрата ѝ приятелка, бивша учителка по музика и една позабравена поп звезда. Едната картичка я отвежда към любовта на живота ѝ и може би празникът ще бъде спасен.

Таен приятел за Коледа (2018)

След като е изоставена от приятеля си, успешната създателка на приложения за запознанства Хана се завръща в родния си град за празниците. Неочаквано и за нея самата, баща й я убеждава да се запише за участие в ежегодното събитие за анонимни запознанства "Коледен Купидон". Така тя усеща какво е тръпката, която липсва в онлайн запознанствата и се връща към стара любов.