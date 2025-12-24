И тази година водолазите от клуб "Приятели на морето" спазиха традицията и се гмурнаха в навечерието на Коледа. Така символично демонстрираха любовта си към морето- техен втори дом. Гмуркачите демонстрираха любопитна техника за потапяне, преминаваща през химически филтър, който абсорбира въглеродния двуокис, обогатява се с кислород и се вдишва отново.



Системите за индивидуално гмуркане, които използват, са разработени още през средата на 40-те години на миналия век. При затворения цикъл водолазът използва един и същ въздух, който се обогатява с кислород, без да се носят бутилки. Това позволява престой под вода до три часа, като някои по-модерни системи осигуряват дори 5-6 часа.



За да бъде спазен ритуала, провеждан вече повече от десет години, клуб "Приятели на морето" организира и символично търсене на гърне, но ... с евро. А за финал бе отворено и шампанско.





