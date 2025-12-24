Доброта и внимание стоплиха домовете на 133 самотните хора в Бургаски регион тази година в навечерието на светлите Коледни празници. Така за шеста поредна година кампанията “Време с усмивка за самотни възрасти хора“ обедини доброволци, ученици, фирми и организации, за да покаже, че доброто е живо. Те не само събират и предоставят хранителни продукти по адреси в Странджа, но и дават топлина и грижа.

„Благодаря. С онова благодаря, което не се казва лесно. Което стяга гърлото и пълни очите. Което идва, когато сърцето е препълнено.

За шеста поредна година “Време с усмивка за самотни възрасти хора“ не беше просто кампания.

Беше доказателство, че добрината още живее между нас. Че човечността не е изгубена. Че когато хората се съберат с чисти намерения, самотата отстъпва. Това са 133 адреса, в които отдавна не е звучал смях. 133 души, които не чакаха подарък, а знак, че някой ги вижда. Че някой ги помни. Че не са сами. И в тези домове влезе не просто пакет. Влезе топлина. Влезе внимание. Влезе човешко присъствие. Без вас това щеше да остане идея. С вас се превърна в смисъл. В надежда. В живот за някого. Благодаря на децата – за чистите им сърца. Благодаря на родителите – за примера, който оставят след себе си. Благодаря ви, че избирате да бъдете добри, дори когато е по-лесно да подминеш. Нека не забравяме –добрината се предава. Тихо. Нежно. От сърце на сърце. Благодаря ви, добри хора. За мен това беше чест, отговорност и огромна любов“, обяви след поредната Коледна инициатива организаторът на кампанията Михаела Богданова.