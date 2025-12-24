Любимата приказна фигура на целия свят, която радва както малки, така и големи – Дядо Коледа, всяка година по това време е изправен пред невъзможна задача. Миловидният старец трябва да извърши околосветско пътешествие само за една нощ, за да успее да достави подаръци на всички добри деца.

Дядо Коледа никога нямаше да се справи с този подвиг, ако не бяха северните елени, които неуморно теглят шейната му със скоростта на светлината. Освен верни помощници, те са и неразделна част от празничния сезон. Всеки от елените има уникален характер и качества, които са решаващи за успешното разнасяне на безбройните подаръци.

Но кои всъщност са тези незаменими помощници на Дядо Коледа?

Произходът на северните елени има корени в литературата от началото на 19-ти век. Дядо Коледа е вдъхновен от легендите за Свети Николай, монах, живял през 3 век сл. Хр., а важна роля за него и помощниците му има поемата „Стари Дядо Коледа с много удоволствие“, публикувана през 1821 г. Това стихотворение е едно от първите, които споменават северни елени, но не посочва конкретни имена за тях.

Истинската повратна точка в популяризирането на северните елени на Дядо Коледа настъпва с публикуването на емблематичната поема на Клемент Кларк Мур „Гостуването на Свети Никола“ през 1823 г.

В нея Мур описва различните черти трудолюбивите помощници на Дядо Коледа и ги кръщава, като така те самите се превръщат в любими герои на децата.

Дядо Коледа има девет северни елена в своя екип, всеки с различен характер и роля:

Дашър

Дашър води екипа на Дядо Коледа с ловкост и бързина. Той е изключително важен за ефективното навигиране през нощното небе и е пазителят на подаръците в шейната.



Денсър (Таньор)

Елегантен и жизнен, Денсър носи грациозност на екипа и непрестанно танцува. Неговият весел характер добавя нотка забавление на околосветското пътешествие.



Прeнсър

Игрив и енергичен, Пренсър е пълен с ентусиазъм. Неговата енергия е жизненоважна за морала на другите елени.



Виксен (Стрела)

Очарователна и мистична, Виксен е женски елен и според някои легенди е първото животинче, което Дядо Коледа е открил и вързал за шейната си.



Комета

Това е най-бързият северен елен в екипа, а името му е вдъхновено от следата, която оставя в небето.

Купидон

Това еленче е изпълнено с любов и има червено петно във формата на сърце на гърдите си.

Донър

С име, което означава "гръм" на немски, Донър е известен със своята сила и дълбок глас.



Блитцен

Блитцен е изключително важен за поддържането на бързото темпо на пътуването, а името му означава “светкавица”.

Рудолф

Най-известният девети елен всъщност се включва в екипа по-късно. Историята му започва през 1939 г. с книжка, написана от Робърт Л. Мей, и става популярна благодарение на песента "Рудолф Червеноноси" на Джони Маркс.

Една нощ на Бъдни вечер, Дядо Коледа се притеснил, че няма да може да разнесе подаръци на всички деца по света, тъй като гъста мъгла затруднява видимостта. Тогава, в отчаянието си, той забелязал как големият червен нос на Рудолф свети толкова силно, че му хрумнала прекрасната идея той да поведе групата и да осветлява пътя. Оттогава Рудолф е първият в екипажа и води шейната дори в най-мъгливите нощи.