Днес, 23 декември, коледните картички и украси, изработени от деца и ученици в рамките на конкурса „Коледно вълшебство“ бяха предадени като благотворително дарение за медиците в УМБАЛ Бургас и МБАЛ „Бургасмед“.

Инициативата е естествено продължение на тържественото награждаване, проведено дни по-рано в най-стария храм на града – храм „Света Богородица“, и носи със себе си силно послание за признателност, съпричастност и човешка топлота.

С много въображение, старание и любов децата създадоха ръчно изработени картички и коледни украси, чрез които отправиха своето „благодаря“ към хората в бяло – тези, които денонощно се грижат за здравето и живота на жителите на Бургас. Всяко изделие носи индивидуален почерк и искрено празнично послание, превръщайки дарението в символ на уважение и морална подкрепа в навечерието на Рождество Христово.

Конкурсът „Коледно вълшебство“, който се проведе за четиринадесети път, отново доказа своята стойност не само като творческа изява, но и като възпитателна инициатива, насочена към изграждане на ценности като доброта, милосърдие и социална отговорност у най-малките. Благотворителният жест беше приет с вълнение и благодарност от медицинските екипи и в двете лечебни заведения, за които детските послания донесоха допълнителна светлина, надежда и коледен дух.

Организаторите и партньорите на инициативата изразиха признателност към всички деца, родители, учители и съмишленици, допринесли за осъществяването на каузата, с пожелание светлите празници да донесат здраве, мир и топлина във всеки дом и във всяко лечебно отделение.