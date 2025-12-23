От новородени бебета до хора на възраст над 90 години са сред участниците в тазгодишното, 19-о издание на инициативата „Да украсим Бургас“.Те живеят във блоковете и входовете, които са отличени с призове в конкурса и посрещнаха екипа на Община Бургас, който връчи наградите.

Всички те са обединени от едно общо желание – да създадат красота и топлина, уют и споделеност. Това усещане се появява още щом „се отвори вратата на входа“ – празник, който събира общност, подкрепя я и я кара да празнува заедно.

Сред отличените тази година са ж.к. „Славейков“ – бл. 36, вх. 4 и вх. 7, както и 18-етажният бл. 2. Сред най-последователните и активни участници отново са бл. 70, вх. Б и В в к-с „Славейков“. Отличени бяха и семейство Делчеви от бл. 196 в к-с „Изгрев“, семейство Вълчеви от ул. „Кооператор“ №70, семейство Станкови от ул. „Кооператор“ №68, както и усмихнатите и задружни съседи от бл. 118 в к-с „Меден рудник“. Наградени са още Gigi Art & Design, магазин "Егло" и Творческо ателие „Вълшебство“ към СУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Истински шедьоври от светлина и цветове представиха и детските градини в Бургас. Част от тях заложиха на ръчно изработени играчки, други – на екологични решения или богато светлинно оформление. Отличени бяха ДГ „Звездица“, ДГ „Вълшебство“, ДГ „Звънче“ и ДГ „Ханс Кристиан Андерсен“.

Специално внимание заслужават и участниците от бл. 16, вх. 4 в к-с „Меден рудник“. Освен впечатляващата си коледна украса, те изпратиха и трогателно писмо от Милка Христова, която изразява дълбокото си уважение към своя съсед Кирил Марков. С лични средства и труд той е облагородил градинката и предблоковото пространство.

„Запалихме коледната елха. Радостта на хората е най-голямата награда. Щастието е истинският факел, който носи удовлетворение. Този факел свети само, ако го предадеш на другите, за да продължат след нас. Тази година се случи чудо във входа – родиха се две бебета. За тях и за всички деца примерът е важен“, пише г-жа Христова.

Съвсем естествено други две бебета се превърнаха и в лица на тазгодишната кампания „Да украсим Бургас“ – очарователната Изабел и майка ѝ Силвия от бл. 36 в к-с „Славейков“, както и бебе Ева и майка ѝ Люба от бл. 118 в к-с „Меден рудник“.

В 19-ото издание на инициативата „Да украсим Бургас“ се включиха над 200 участници. За поредна година те доказаха, че с креативност, сърце и общностен дух Бургас може да бъде по-светъл, по-красив и по-човечен град.

Специални благодарности и поздравления и за още участници:

Николина Иванова,вход В на блок N20 в к-с "Меден рудник", Дневен център за деца и пълнолетни лица с тежки множествени увреждания - Приморски парк, ДГ‘‘Калина Малина“в кв.Ветрен, ДГ“Ханс Кристиан Андерсен“ /3Д група, с учители Александра Козарева и Преслава Пипева/,

ДГ“Звездица Зорница“,Детска ясла“Щурче, Център за социална рехабилитация и интеграция към Сдружение "Социален център Бургас ",Ханс Кристиан Андерсен – филиал,Учебен център Pin Academy, ДГ „Детелина“,Къщата на Георги Духтев, в която се помещава Хидрометеорологична обсерватория Бургас , Детска ясла 1 "Бургаско детство" , Магазин „Егло“, Група „Морска звезда“ ДГ „ Ханс.К. Андерсен“,.ДГ“Слънце“, Медицински център II Бургас,. Бл.16, вх.4 к-с „ Меден рудник“ Милка Христова,Мария Миланова, к-с „Братя Миладинови“, бл.88, вх.3,ДГ“Ханс К. Андерсен“ – 3В група, ДГ“Ханс К. Андерсен“ – 2 Б гупа, ДГ“Славейче“, ДГ“ Звънче“,ДГ“Раковина“, група „Морски звезди“, ДГ“Иглика“, група „Калинка“, ДГ“Златното ключе“, Евгения Пеева, К-с „Меден рудник“, бл. 524, ет.5, Теодора Камалиева, кв. Черно море, к-с „Меден рудник“,Блок 107, вх,Г,СУ „Епископ Константин Преславски“, 2 А, ДГ“ Иглика“, група „Моряче“,ДГ „Синчец“,ОУ „Иван Вазов“- кв. Банево, Ж-к“Братя Миладинови“, бл.66, вх.6, ДГ“Синчец“- кв. Банево,СУ“Кирил и Методий“, творческо ателие“Вълшебство“ с ръководител Нели Желязкова,Магазин за детски обувки „Бим БАм“, ,Ханс Кристиан Андерсен 2в група,ж-к „Меден рудник ул.Балкан“ 27, Кремена Чакърова, ДГ „Брезичка“, ДГ“Раковина“, Даниела Димитрова – Сарафово, 5А клас Св. Св. Кирил и Методий Деляна Рогачва,ОУ „Васил Левски“ кв. Горно езерово и всички изпратили снимки и клипове.

Очакваме Ви 20-а юбилейно издание издание на инициативата“ Да украсим Бургас“. Очакват Ви големи изненади и подаръци!