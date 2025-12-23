През дните на коледните и новогодишните празници (24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г.) линиите във вътрешноградския транспорт ще се обслужват по установените разписания за празнични дни със следните изменения:

1.1 На 24.12.2025 г. и 31.12.2025 г. последните курсове ще се изпълняват както следва:

№ 3 от Бургас 21:50 от кв. „Банево“ 21:15

№ 6 от Бургас 21:00 от кв. „Рудник“ 20:20

№ 7 от Бургас 21:10* от кв. „Д. Езерово“ 20:35

№ 7А от Бургас 20:00 от кв. „Лозово“ 20:30

№ 8 от Бургас 20:30 от кв. „Г. Езерово“ 21:00

№ 15 от Бургас 21:00 от кв. „Сарафово“ 21:15

№ 17 от Бургас 20:00 от кв. „Крайморие“ 20:30

Забележка:

* през кв. Лозово

по останалите линии на гр. Бургас:

№ Б1 – 22:10 от Терминал „Меден рудник“, 22:10 от Терминал „Изгрев“,

№ Б2 – 21:55 от Терминал „Меден рудник“, 21:55 от Терминал „Славейков“,

№ Б11 – 22:05 от Терминал „Меден рудник“, 21:50 от Терминал „Изгрев“,

№ Б12 – 21:53 от Терминал „Меден рудник“, 21:58 от Терминал „Славейков“,

№ 9 – 22:00 от Терминал „Меден рудник“, 22:00 от Терминал „Славейков“

№ 11 – 22:05 от Терминал „Славейков“

№ 12 – 22:05 от Терминал „Славейков“

1.2. На 25.12.2025 г. и 01.01.2026 г. първите курсове ще се изпълняват както следва:

№ 3 от Бургас 7:00 от кв. „Банево“ 6:45

№ 6 от Бургас 7:20 от кв. „Рудник“ 6:40

№ 7 от Бургас 7:10 от кв. „Д. Езерово“ 6:35*

№ 7А от Бургас 7:00 от кв. „Лозово“ 7:30

№ 8 от Бургас 6:50 от кв. „Г. Езерово“ 7:20

№ 15 от Бургас 6:55 от кв. „Сарафово“ 6:40**

№ 17 от Бургас 6:50 от кв. „Крайморие“ 7:20

Забележка:

* през кв. „Лозово“

**на 25.12.2025 и 01.01.2026 курсовете в 06:55, 07:10 и 07:25 от кв. „Сарафово“ няма да се изпълняват.

по останалите линии на гр. Бургас – № Б1, Б2, 11, 12, Б11, Б12, 9, 11, 12 – след 06:00 ч. по установените разписания.

1.3. От 23.00 ч. на 31.12.2025 г. до 01.00 ч. на 01.01.2026 г. по линии № Б1 и Б2 ще се движат автобуси на всеки кръгъл час – 23:00, 00:00 и 01:00 ч. В тези курсове в автобусите ще се пътува безплатно.

Напомняме на своите клиенти, че могат да се възползват от нощната линия, която осигурява транспортно обслужване на пътниците всяка нощ в интервала от 23:30 до 04:00 ч. Линията свързва централната част на града с комплексите „Меден рудник“, „Зорница“, „Изгрев“ и „Славейков“.

2. Всички междуселищни линии, през дните на Коледните и Новогодишни празници (24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г.) да се обслужват по установените разписания за празнични дни със следните изменения:

2.1. На 24 и 31.12.2025 г., курсът в 22:30 по линия № 18 няма да се изпълнява.

2.2. На 25.12.2025 г. и на 01.01.2026 г., първите курсове по линиите ще се изпълняват както следва:

№ 18А Бургас - Твърдица – Маринка – Извор от Бургас 08:10 от Извор 09:05

№ 32 Бургас – Драганово от Бургас 09:00 от Драганово 08:00

№ 16 Бургас – Полски извор от Бургас 08:40 от П. извор 09:40

Бургас – Българово от Бургас 09:40 от Българово 08:20

Бургас – Поморие от Бургас 08:30 от Поморие 09:30

Бургас – Созопол от Бургас 08:00 от Созопол 09:00

№ 5 Бургас – Равна гора от Бургас 11:00 от Равна гора 11:50

2.3 Линия Бургас Габър в 17:30 ч. ще се изпълнява на 28.12.2025 и 04.01.2026

2.4 Линия № 5 – 14.00 ч. на 22, 23, 29 и 30.12.2025 няма да се изпълнява

3. На 24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г. продавач билети в касовите салони на Дружеството ще работят с клиенти както следва:

Транспортна къща

– на 24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г – почивни дни

Терминал "Меден рудник"

- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2025 и 03 и 04.01.2026 г. – от 08:00 до 16:15 ч.

- на 02.01.2025 г. – от 10:00 до 16:15

- на 31.12.2025 и 01.01.2026 г. – почивни дни

Автогара "Юг"

каса 1

- на 24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г – почивни дни

каса 12

- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2025 и 03 и 04.01.2026 г. – от 08:00 до 16:15 ч.

- на 02.01.2026 г. – от 10:00 до 16:15

- на 31.12.2025 и 01.01.2026 г. – почивни дни

Автогара "Запад"

- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2025 и 03 и 04.01.2026 г. – от 08:00 до 16:15 ч.

- на 02.01.2026 г. – от 10:00 до 16:15

- на 31.12.2025 и 01.01.2026 г. – почивни дни

