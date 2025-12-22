Обраното броене до приемането на новата валута в България. Остават девет дни до въвеждането на еврото, а след 1 януари се очаква българите да започнат да работят активно с новите банкноти и монети.

"Бумът на фалшификатите ще дойде след януари, когато масово могат да се използват банкнотите. Основна защита е водният знак и на двете емисии - специфичното при него е изтъняването на хартията, не нарисуван, вижда се самата структура на хартията", каза експертът във фирма за инвестиционно злато и сребро и обмен на валута Иван Мутафчиев.

В предаването “България сутрин” експертът обясни и за какво да следим - релеф на банкнотата, холограм - номиналът прелива, микроелементи видими с лупа, UV защити - звездите в знамето светят на UV лампа Защитите са еднакви за всички номинали и купюри.

Най-фалшифицирани банкноти

Мутафчиев подчерта, че най-често се фалшифицират банкнотите с по-малка стойност - 20 и 50 евро.

"Когато човек получи 100 или 200 евро, ще провери. Повечето фалшификати са по-добре направени в лицевата страна, а отзад не толкова, защото хората гледат повече предната част", каза Мутафчиев пред Bulgaria On Air.Друга важна специфика за банкнотите е звукът на парите - фалшивите са по-меки. "При истинските шумът на парите ще се чуе, при по-меката хартия не може да се получи такъв звук", уточни експертът.

Важно е да се знае, че ако човек има съмнение за фалшификат, трябва да го предаде срещу протокол в БНБ. Ако се окаже истинска банкнотата - ще си я получи обратно, ако е фалшива - се задържа, без човек да бъде компенсиран.

"От юни досега в сравнение със същия период на 2024 г. има ръст с повече от 100% на търсенето на евро в обменните бюра. Хората нямат причина да бързат с това сега, евро има, няма да свърши", категоричен беше Иван Мутафчиев.