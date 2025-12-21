С дълбока скръб и искрена тъга приемаме вестта за кончината на д-р Георги Матев – изключителен лекар, ръководител и човек с голямо сърце, заявяват от УМБАЛ-Бургас в съболезнователен адрес по повод загубата на лекаря.

„Д-р Матев остави ярка и трайна следа в историята на УМБАЛ Бургас. Два пъти директор на болницата и дългогодишен завеждащ на отделението по реанимация, създател и ръководител на Отделението за долекуване и продължително лечение, той посвети целия си професионален път на медицинската наука. Той беше колега, приятел и морален ориентир. В най-трудните моменти д-р Матев носеше спокойствие, увереност и човечност.

С изтънчените си обноски, аристократичен дух и искрено отношение към хората той създаваше около себе си уважение и доверие. За него всички бяха приятели – той разговаряше с всеки, изслушваше и подаваше ръка, без да се поставя над другите.

Загубата му е дълбоко лична за всички нас. Ще го помним с усмивката му, с мъдрата дума в точния момент и с примера, който ни остави – как се лекува не само с умения, но и със сърце.

Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството, близките и всички, които имаха честта да го познават и работят с него.

Поклон пред светлата му памет!“, се казва още в съболезнователния адрес от екипа на УМБАЛ Бургас.