С настъпването на празничния сезон и зачестяването на пътуванията, темата за сигурността на домовете става по-актуална от всякога. В „Събуди се“ началникът на сектор „Престъпления против собствеността“ към СДВР Иван Райчев и председателят на Националния съюз на ключарите Андрей Сапунджиев разкриха как работят съвместно срещу престъпността и какви са най-новите тенденции при домите кражби.

►Партньорството между МВР и ключарите

Полицията и ключарите работят в тясна координация, като експертите по заключващи системи често оказват съдействие при разкриване на престъпления и обучение на служителите на реда.

„В много ситуации работим заедно. Основно става дума за домови кражби. Помагаме на колегите от МВР, обучаваме техните служители да бъдат по-ефективни, когато се сблъскват с престъпление - домова кражба“, обясни Иван Райчев.

►Статистиката: Спад на кражбите с над 20%

Данните на СДВР показват положителна тенденция в броя на регистрираните домови кражби в столицата.

„Регистрираните кражби намаляват. Статистиката сочи, че за миналата година (същия период) са били 692, докато за момента са 540. Това е около 22% намаление на този тип престъпления“, съобщи Райчев. Той допълни, че разкриваемостта на тези деяния е около 14-15%, което е добро постижение предвид трудността на разкриване на този вид престъпления.

►Как да предотвратим обир?

Експертите са категорични, че превенцията започва от избора на качествена ключалка. Андрей Сапунджиев обърна внимание на масовия пропуск на гражданите – да мислят за сигурността си едва след като станат жертва на престъпление.

„За съжаление наблюдаваме това, че хората изчакват да се случи кражбата и след това търсят по-добро заключване. Целта на кампанията ни е именно тази - да се заключват и подсигуряват вратите своевременно, а не след извършване на кражбата“, сподели Сапунджиев.

►Социалните мрежи и обществената информираност

Един от най-важните съвети на полицията за празниците е свързан с поведението ни в интернет.

„В социалните мрежи не трябва да се пуска такава информация, че хората отсъстват от домовете си“, предупреди Иван Райчев.

В София и в градския транспорт е разпространен и специален информационен плакат, чрез който гражданите могат да се информират какъв тип ключ притежават и дали той осигурява надеждна защита. Целта е хората да се чувстват защитени, докато празнуват спокойно със своите близки.