Хиляди хора аплодираха и танцуваха около Стоунхендж, докато Слънцето изгряваше над праисторическия каменен кръг в неделя, точно в деня на зимното слънцестоене, предаде Асошиейтед прес.

Повечето пристигнаха, облечени в различни костюми, преди зазоряване и чакаха търпеливо в тъмното и студеното поле в Югозападна Англия. Някои пееха и свиреха на барабани, а други наблюдаваха огромните каменни фигури, съобщава БТА.

Много хора правят поклонение до каменния кръг всяко лято и зима, считайки това за духовно преживяване. Древният паметник, за който се смята, че датира между 5000 и 3500 години назад, е издигнат така, че да съвпада с движението на Слънцето по време на слънцестоенето – ключови дати в календара на древните земеделци, припомня Асошиейтед прес.

Неделя е най-късият ден в годината на север от екватора, където слънцестоенето бележи началото на астрономическата зима. В Южното полукълбо е обратното - там е най-дългият ден в годината и започва лятото.

Зимното слънцестоене е моментът, в който Слънцето прави най-късата си и най-ниска дъга. След това то започва да се издига отново и всеки следващ ден до края на юни става малко по-дълъг, припомня БТА.