С наближаването на 2026 година, когато официално ще навлезе еврото у нас, търговци и клиенти започнаха логично да се адаптират към новата ситуация. Опашка се извива всеки ден пред машината, приемаща монети в „Метро“. „Събираните с години монети, след като са били останали по чанти и джобове, скоро няма как да използваме. А вкъщи имаме над 500 лева, събрани по този начин. Време им е да влязат в употреба.“, каза с усмивка един от чакащите на опашката.

„Трупали сме стотинки и по 1,2 левчета от ресто. И така станаха 200 лева. Защо да не ги използваме сега?! Освен, ако не искаме да ги показваме на внуците си след време“, каза с чувство за хумор бургазлийка.

В „Кауфланд“ отсега педупреждават клиентите си, че през януари касите на самообслужване ще работят само с карти и няма да може да се плаща с пари в брой.