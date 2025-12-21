Ценовият индекс на храните на борсите у нас расте и тази седмица, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,59 на сто до 2,378 пункта спрямо 2,364 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г.

При зеленчуците най-драстично е поскъпването при краставиците - с 13,61 на сто до 4,59 лева за килограм. По-висока е също цената на доматите, която е нагоре с 1,25 на сто до 3,08 лева за килограм. Минимален ръст се наблюдава при картофите - с 0,44 на сто надолу до 0,92 лева за килограм, зрелия лук кромид - с 0,43 на сто до 0,93 лева за килограм, и червените чушки - с 0,23 на сто до 2,60 лева за килограм.

Драстичен спад има в цената на зелето - с 19,2 на сто до 0,69 лева за килограм. Цената на тиквичките също е значително надолу - с 11,05 на сто и те се търгуват по 2,19 лева за килограм. По-евтини са зелените чушки - с 5,37 на сто до 2,29 лева за килограм, и морковите - с 2,6 на сто до 1,05 лева за килограм.

От плодовете най скъпо тази седмица е гроздето - с 6,07 на сто до 3,32 лева за килограм, следвано от ябълките - с 3,86 на сто до 2,15 лева за килограм. Понижаване на цената се отчита при портокалите - с 6,38 на сто до 2,20 лева за килограм, лимоните - с 5,14 на сто до 3,10 лева за килограм, и бананите - с 4,74 на сто до 2,61 лева за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 0,29 на сто до 11,80 лева за килограм, докато тази на кашкавала тип “Витоша“ се вдига с 1,3 на сто до 18,49 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино с 1,85 на сто и се продава по 1,38 лева за кофичка от 400 гр., докато прясното мляко е с 0,34 на сто по-скъпо до 2,35 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска и то се търгува по 3,06 лева за брой, което е с 3,06 на сто спад.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,58 на сто до 6,99 лева за килограм, а яйцата (размер М) - с 0,47 на сто и се търгуват по 0,43 лева за брой на едро.

Цената на ориза е с 3,04 на сто нагоре до 3,39 лева за килограм, а тази на брашното тип 500 е надолу с 0,79 на сто до 1,51 лева за килограм. Олиото е по-скъпо тази седмица, като се продава по 3,28 на лева за литър или с 1,23 на сто надолу. Захарта поевтинява с 2,37 на сто до 1,81 лева за килограм, зрелият фасул - с 1,39 на сто до 4,25 лева за килограм, а лещата - с 1,45 на сто до 4,20 лева за килограм.